Доба на Донбасі пройшла без втрат і поранень

13:48, 22 червня 2016
Війна
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В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.

Пресс-центр штаба АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 28 випадків відкриття вогню з боку бойовиків: по 13 обстрілів на Донецькому та Маріупольському напрямках і два – на Луганському.

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