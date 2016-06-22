Доба на Донбасі пройшла без втрат і поранень
13:48, 22 червня 2016Війна
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В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.
За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув / Прес-центр штабу АТО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 28 випадків відкриття вогню з боку бойовиків: по 13 обстрілів на Донецькому та Маріупольському напрямках і два – на Луганському.
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