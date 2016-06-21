Бойовики з початку доби 15 разів обстрілювали позиції українських військових – штаб АТО
З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь із стрілецької зброї поблизу Красногорівки та Мар’їнки, а поруч Новотроїцького, Водяного, Талаківки - з автоматичних гранатометів.
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«На Донецькому напрямку до обстрілів укріплень неподалік Авдіївки та шахти Путилівська (Бутівка) ворог використовував великокаліберні кулемети та гранатомети, а згодом долучив і міномети калібру 82 мм. По наших захисниках у районі Троїцького російські окупанти вели вогонь з мінометів різних калібрів, а по позиціях сил АТО неподалік Верхньоторецького - з автоматичних гранатометів», - йдеться у повідомленні.
При цьому на Луганщині дотримувався режим тиші.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон, яким від призову звільняються близькі родичі осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції.