Місія ОБСЄ: захоплені під Широкиним в полон 8 бойовиків не узгодили свої дії зі спостерігачами

Про це йдеться у повідомленні місії у Facebook.

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"У відповідь на повідомлення про операції 27 червня в районі Широкиного, які, ймовірно, проводилися за рекомендацією або за погодженням з Спеціальною моніторинговою місією: СММ ОБСЄ не отримувала жодної інформації від Спільного центру з контролю та координації або когось іншого про проведення розмінування або запитів для моніторингу таких робіт 27 червня в районі Широкиного", - стверджується у повідомленні.

Разом з тим, у місії заявили, що 27 червня спостерігачі ОБСЄ не давали завдання або пропозицій жодній зі сторін стосовно проведення яких-небудь конкретних операцій з перевірки режиму припинення вогню.

"Враховуючи роль СММ ОБСЄ, яка полягає в наданні об'єктивної і достовірної інформації про конкретні випадки, а також про загальну ситуацію з безпекою на місцях, місія закликає сторони утримуватися від хибних заяв, які вводять в оману", - йдеться у повідомленні.

У місії переконані, що дезінформація, спрямована проти неї, не лише потенційно руйнує довіру до СММ ОБСЄ, але й підриває зусилля місії з досягнення стійкого миру.

Спострерігачі ОБСЄ закликають засоби масової інформації та окремих журналістів перевіряти в місії будь-яку інформацію стосовно неї.

Як повідомляв УНІАН, речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник раніше назвав проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області. «Встановлені імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пістряєв 1967 р.н., Олексій Толстолук 1980 р.н., Юрій Зюмін 1981 р.н., Віталій Шевельов 1995 р.н., Антон Горбушко 1978 р.н., Валентин Вантула 1975 р.н., Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.», - сказав Мотузяник.

За словами Мотузяника, бойовики належать до так званого 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти, дислокованого у Новоазовську.