До окупованого Донецька прибули викладачі російських військових вишів - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«У зв’язку з нестачею командирів ланки «взвод-рота», командування російських окупаційних військ посилену увагу приділяє підготовці офіцерського складу для 1-го АК та 2-го АК, насамперед, з числа місцевого населення. З цією метою до так званого Донецького вищого загальновійськового командного училища прибула група викладачів з вищих військових навчальних закладів РФ. На теперішній час розглядається питання надання методичної підготовки, допомоги зі сторони російських кураторів, а також питання щодо прискореного випуску молодих офіцерів зі стін так званого військового училища. Передбачається, що цими особами буде пройдено прискорений курс за період 9 місяців», - зазначив представник української розвідки.

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