До окупованого Донецька прибули викладачі російських військових вишів - розвідка
До окупованого Донецька прибули викладачі російських військових вишів для підготовки бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
«У зв’язку з нестачею командирів ланки «взвод-рота», командування російських окупаційних військ посилену увагу приділяє підготовці офіцерського складу для 1-го АК та 2-го АК, насамперед, з числа місцевого населення. З цією метою до так званого Донецького вищого загальновійськового командного училища прибула група викладачів з вищих військових навчальних закладів РФ. На теперішній час розглядається питання надання методичної підготовки, допомоги зі сторони російських кураторів, а також питання щодо прискореного випуску молодих офіцерів зі стін так званого військового училища. Передбачається, що цими особами буде пройдено прискорений курс за період 9 місяців», - зазначив представник української розвідки.
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