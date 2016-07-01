Провал наступу бойовиків на Світлодарській дузі: в ІС розповіли подробиці (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він розповів, що в останні дві доби головні події розгорнулися на ділянці між н.п. Лозове і Нижнє Лозове по обидва боки траси Е40.

Так, бойовики потай підтягнули артилерію і посилили свої передові підрозділи, довівши таким чином чисельність ударної групи до рівня БТГ. Терористи вирішили одним коротким, але потужним нічним ударом відкинути сили АТО до їхніх початкових укріплень у районі південніше Луганського, пише Тимчук.

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"Однак "військова розвідка ДНР" сильно помилялася, низько оцінюючи боєготовність 54-й омпбр ЗСУ... Зважаючи на це, ударна група противника (до двох рот з танковим взводом і до десятка ББМ), яка висунулася через пологий поворот траси Е40 з вихідної позиції в районі між н. п. Нижнє Лозове і Логвинове, одразу потрапила під щільну вогневу обробку сил АТО із замаскованих і обладнаних позицій", - йдеться у його повідомленні.

Потім одночасно підрозділи ЗСУ, розділившись на дві підгрупи, завдали удару по ударній групі противника з двох сторін, переносячи удар в її тил.

"Характерно, що в цей же час артилерія противника завдала вогневих ударів по власній ударній групі й опорному пункту. Під ударами українських військ та "дружнього вогню" ударна група противника відійшла, а "звільнені" позиції зайняли сили АТО (ті самі "стратегічні висоти", про які так багато говорили в соцмережах, хоча термін "стратегічні" ми в цьому випадку не використовували)", - розповів координатор ІС.

Як повідомляв УНІАН, у боях на Світлодарській дузі отримали поранення більше десяти українських воїнів. Ворог раптово пішов у наступ на цій ділянці фронту, але був відкинутий захисниками нашої землі.