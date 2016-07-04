Ввечері бойовики обстріляли околиці Торецька (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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За словами Аброськіна, через попадання снарядів домоволодіння отримали значні пошкодження.

У той же час в ході первинного огляду постраждалих громадян не виявлено.

В свою чергу, як повідомляється на сайті ГУ НП в Донецькій області, були пошкоджені приватні домоволодіння у Соцмістечку в селищі Північне (Кірове) по вулиці Чапаєва в селищі Дружба, окрім того, пошкоджено газову мережу та нежитловий будинок у садівничому товаристві по вулиці Новій. Постраждалих немає.

Також сьогодні вночі під час обстрілу о 3:00 зафіксовано 5 влучень снарядів бойовиків на територію промислової зони виправної колонії №2 в Торецьку.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

На місцях обстрілу працює поліція.