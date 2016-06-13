Через артобстріл бойовиків в Залізному на Донеччині загинула мирна жителька
Бойовики нанесли артудар по місту Залізне (колишнє Артемове; Торецька міськрада Донецької області), в результаті чого загинула мирна жителька.
Про це повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області.
Артобстріл розпочався близько 0:30.
"Сьогодні вночі селище Артемове зазнало артилерійського обстрілу з боку бойовиків. В результаті прямого потрапляння снаряду по вул. Гірницька в приміщення житлового будинку загинула жінка 1932 року народження, яка знаходилась всередині будівлі", - йдеться в повідомленні.
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Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Костянтинівська місцева прокуратура.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ НП в Донецькій області Вячеслав Аброськін, снаряд влучив у будинок №6 по вул. Гірницькій.
На місці події працює слідчо-оперативна группа Торецького відділення поліції.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Краматорська, внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька житлових будинків. Отримав осколкове поранення один військовослужбовець.
За попередніми даними, обстріл міста здійснювався з боку околиць Горлівки з важкого озброєння - САУ калібру 152 мм, забороненого Мінськими домовленостями.
За останні три доби Торецьк терористи обстріляли двічі. У ніч на 11 червня в результаті артобстрілу було пошкоджено близько 10 будинків, а також будівля Державної служби охорони.