Через артобстріл бойовиків в Залізному на Донеччині загинула мирна жителька

Про це повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області.

Артобстріл розпочався близько 0:30.

"Сьогодні вночі селище Артемове зазнало артилерійського обстрілу з боку бойовиків. В результаті прямого потрапляння снаряду по вул. Гірницька в приміщення житлового будинку загинула жінка 1932 року народження, яка знаходилась всередині будівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійські окупанти ввечері здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО - штаб

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Костянтинівська місцева прокуратура.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ НП в Донецькій області Вячеслав Аброськін, снаряд влучив у будинок №6 по вул. Гірницькій.

На місці події працює слідчо-оперативна группа Торецького відділення поліції.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Краматорська, внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька житлових будинків. Отримав осколкове поранення один військовослужбовець.

За попередніми даними, обстріл міста здійснювався з боку околиць Горлівки з важкого озброєння - САУ калібру 152 мм, забороненого Мінськими домовленостями.

За останні три доби Торецьк терористи обстріляли двічі. У ніч на 11 червня в результаті артобстрілу було пошкоджено близько 10 будинків, а також будівля Державної служби охорони.