В АП озвучили втрати серед українських військових за минулу добу: троє загиблих, 13 поранених
13:00, 05 липня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців загинули і ще 13 - отримали поранення.
За минулу добу в зоні АТО троє українських військовослужбовців загинули / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули і ще 13 отримали поранення", - зазначив він.
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