В АП озвучили втрати серед українських військових за минулу добу: троє загиблих, 13 поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули і ще 13 отримали поранення", - зазначив він.

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