Бойовики з артилерії обстріляли Авдіївку: загинули двоє українських військових – волонтери

Вдень бойовики обстрілювали Авдіївку з мінометів та артилерії. Про це волонтери проекту "Повернись живим" повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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"В Авдіївці в результаті артобстрілу двоє бійців загинули, троє отримали поранення. В районі Ясинуватськоі траси серед наших бійців також є поранений. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

Волонтери додають, що по Зайцевому інтенсивно працюють міномети. Вночі українські позиціі обстріляли з "партизанського Граду". Поранених і загиблих немає. По Майорську так само: 82мм і 120мм міномети, гранатомети, кулемети - обстрілюють наші позиціі в цьому районі.

"В районі Дебальцевого відносна тиша вже третю добу. Військові це пов'язують з роботою ОБСЄ по обидва боки розмежування. Вдень на Світлодарській дузі зовсім тихо. По вечорам наші позиції обстрілюються з РПГ, СПГ, ДШК. Також працюють снайпери", - відзначається у повідомленні.

Також активісти повідомляють, що у Мар'їнці ворожа розвідгрупа з чотирьох людей намагалася пройти в наш тил. Їх помітили, двох з них знищили, ще двоє відійшли: "На конезаводі наші солдати вивісили український прапор. Ворог не наважується його збити, хоча й зайшло туди три КАМАЗи з дагестанцями, це близько 60 чоловік. Вночі тут було практично тихо".

"За даними нашої розвідки, в Мар'їнці, Красногорівці планується масований обстріл наших позицій", - підкреслюють волонтери.

Як повідомили у штабі АТО, бойовики сьогодні 21 раз обстріляли опорні пункти українських військових у зоні проведення антитерористичної операції.