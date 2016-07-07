Бойовики з мінометів вели вогонь по укріпленнях сил АТО в Широкиному

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Донецькому напрямку епіцентром бойових дій стало селище Луганське. Тут загарбники тричі обстріляли наші позиції зі 120 мм мінометів, а згодом долучили й протитанковий ракетний комплекс. Також заборонені Мінськими угодами 120 мм міномети окупанти використали поблизу Троїцького. З 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по Авдіївці, з БМП - по Опитному та гранатометів по шахті Бутівка», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОбстріли російськими окупантами сил АТО активізувалися на Луганщині

На Маріупольському напрямку російські окупанти з 82 мм мінометів вели вогонь по укріпленнях сил АТО в Широкиному. З гранатометів обстріляли Мар’їнку, а стрілецьку зброю застосували біля Водяного, Березового та Богданівки.

На Луганщині терористи вели мінометний вогонь по українських воїнах біля Новоолександрівки.