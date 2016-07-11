Захоплення російських диверсантів під Троїцьким: у штабі АТО розповіли подробиці

Про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко, передає ЛІГА.net.

За його словами, після потужної артпідготовки одразу після півночі до позицій сил АТО в районі Троїцького висунулася диверсійно-розвідувальна група окупантів чисельністю понад 20 осіб. До опорного пункту ЗСУ одразу ж прибуло підкріплення.

"В результаті атака противника виявилася невдалою, українські війська успішно прийняли бій, змусивши окупантів відступити. Підрозділи сил АТО в цьому бою втрат не зазнали, ворожа ДРГ залишила на полі бою трьох тяжкопоранених, яких захопили військовослужбовці Збройних Сил України", - розповів Лисенко.

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У цьому бою з російськими окупантами відзначилися командир взводу старший лейтенант з позивним Дід і кулеметник - солдат з позивним Гриша.

Один з полонених окупантів - 39-річний снайпер Натан Цакиров - незабаром помер. У нього вилучили російський паспорт і військовий квиток. Судячи з документів, росіянин приїхав воювати на Донбас із сибірського міста Омська.

Двох інших окупантів доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Зі слів полонених, вони перебували на посадах командира взводу та командира роти у російських окупаційних військах.

Раніше штаб повідомляв, що під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців.