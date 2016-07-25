На полігоні "Широкий лан" загинув 45-річний військовий з Києва

Він служив за контрактом уже не перший рік, передає ВВС Україна.

У нього залишилася вагітна дружина.

За оновленими даними, поранено 10 військових. Один із них перебуває у тяжкому стані. Про це розповів журналістам офіцер Одеського регіонального медіацентру міноборони Ярослав Чепурний.

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Трагедія сталась під час бойового злагодження, що не має відношення до масштабних навчань, які проводяться в Україні.

На місці працює слідча група, що з’ясовує всі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині під час стрільб розірвався 120-мм міномет, внаслідок чого загинув військовий.