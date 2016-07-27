Порошенко вважає, що безпілотники з США допоможуть у запобіганні порушень "режиму тиші" на Донбасі
18:54, 27 липня 2016Війна
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Президент Петро Порошенко має надію, що передані США 27 липня безпілотники допоможуть у запобіганні порушень "режиму тиші".
Президент каже, що американські БПЛА допоможуть у запобігти порушеням "режиму тиші" / mil.gov.ua
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що ЗСУ сьогодні отримали партію безпілотних літальних апаратів системи RQ-11B Raven.
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"Ці БПЛА дозволять значно підвищити ефективність дій українських військових, зокрема й для запобігання порушення режиму припинення вогню", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, усього США передали сьогодні Україні 72 безпілотники загальною вартістю 12 мільйонів доларів.
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