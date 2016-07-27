Порошенко вважає, що безпілотники з США допоможуть у запобіганні порушень "режиму тиші" на Донбасі

18:54, 27 липня 2016
Війна
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Президент Петро Порошенко має надію, що передані США 27 липня безпілотники допоможуть у запобіганні порушень "режиму тиші".

/ mil.gov.ua

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що ЗСУ сьогодні отримали партію безпілотних літальних апаратів системи RQ-11B Raven.

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"Ці БПЛА дозволять значно підвищити ефективність дій українських військових, зокрема й для запобігання порушення режиму припинення вогню", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, усього США передали сьогодні Україні 72 безпілотники загальною вартістю 12 мільйонів доларів.

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