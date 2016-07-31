Бойовики тримають танки та "Гради" у районі Макіївки та Донецька – розвідка

Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Противник підтримує боєготовність військ, проводить ротацію та посилення передових підрозділів, здійснює поповнення боєприпасів та вдосконалює інженерне обладнання переднього краю", - йдеться у повідомленні.

Так, на напрямку Новоайдарська підрозділами 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та окремої інженерно-саперної роти 2 АК (Луганськ) ЗС РФ удосконалюються оборонні позиції довкола міста Луганськ. У районі н.п.Новокиївка здійснюється мінування небезпечних напрямків на передових позиціях 2-ю ОМСБр.

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У напрямку Донецька поповнено боєкомплекти передових підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, заплановано проведення робіт з обладнання нових позицій передовими підрозділами 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.

На Маріупольському напрямку, за даними розвідки, до району відповідальності 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ перекинуто підрозділ зі складу окремого розвідувального батальйону (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.