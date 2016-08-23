У Станиці Луганській бойовики застосували проти українських бійців БМП і міномети

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Донецькому напрямку під ворожий вогонь важкої артилерії потрапила Новобахмутовка. Поблизу Верхньоторецького ворог застосував міномети калібру 120 мм. В Авдіївці та Новоселівці Другій супротивник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру, у Пісках, Троїцькому та Кам’янці з гранатометів різних систем, а в Луганському задіяв БМП та великокаліберні кулемети. В районі Авдіївки активізувався ворожий снайпер", - зазначили в прес-центрі.

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Крім цього, на Маріупольському напрямку супротивник з мінометів калібру 120 мм відкривав вогонь по позиціях в Мар’їнці та Красногорівці, по захисниках Широкиного неодноразово вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів, у Гнутовому, Водяному та Новотроїцькому застосував гранатомети та кулемети, а у Гранітному стрілецьку зброю. Снайперська активність на цьому напрямку зафіксована у Широкиному, Гнутовому та поблизу Мар’їнки.

В Луганській області після відносного затишшя противник ввечері порушив режим тиші, відкривши вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у Лопаскиному. "Міномети 120 мм калібру та гранатомети застосував у Кримському, де до того ж проявив себе снайпер. По позиціях в районі Трипілля ворог випустив 6 снарядів з артилерійської установки 152 мм калібру. Поблизу Золотого ворожий вогонь вівся з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Гаряче було й у Станиці Луганській, де окупанти окрім мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, задіяли БМП, до того ж тут зафіксовано снайперську активність", - підсумували в прес-центрі.