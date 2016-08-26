У Широкиному убито волонтера: поліція заявила, що він став мішенню снайпера терористів

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

Увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що до маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги з Широкиного доставлено тіло волонтера. Лікарі поставили діагноз «вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення лівої половини грудної клітки з пошкодженням лівої легені та серця».

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За попередніми даними, зазначили в поліції, чоловіка вбив снайпер бойовиків. Повідомляється, що загиблий – 30-річний житель Львівської області. Він привіз українським військовим на передову продукти харчування.

Поліція почала кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.