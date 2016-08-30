Росія притиснула шланг: бойовики почали відчувати дефіцит палива - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

Зазначається. що було зафіксовано чергові факти постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів з території РФ: до н.п.Макіївка переміщено 17 вантажних автомобілів "Урал" з боєприпасами; для підрозділів 7 омсбр 2 армійського корпусу передано три БТР (після проведення ремонту), чотири вантажні автомобілі "КамАЗ" та два УАЗ.

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Водночас, відзначається "недостатній рівень забезпечення підрозділів противника пально-мастильними матеріалами".

"Встановлено, що у підрозділах 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК через дефіцит палива виникли проблеми з проведенням планової ротації особового складу на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

У той же час, зауважили в управлінні розвідки, українською стороною представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було надано інформацію про наявність мінометів та артилерійських систем калібром понад 100 мм у районах Горлівки та Макіївки.