В ОБСЄ закликали ретельно розслідувати загибель журналіста Щетиніна

Відповідну заяву поширено в понеділок прес-службою ОБСЄ.

"Обставини цієї трагедії повинні бути оперативно і ретельно розслідувані", - заявила Міятович.

За її словами, смерть Щетиніна є "втратою для журналістського співтовариства". Представник ОБСЄ закликала владу поліпшити "нестабільну ситуацію у сфері безпеки журналістів і повністю і ефективно вирішити проблему безкарності".

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Міятович також висловила щирі співчуття родині журналіста, друзям і колегам.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Олександр Щетинін був знайдений мертвим у власній квартирі у Києві в ніч на 28 серпня. У поліції повідомили, що він загинув від пострілу впритул у праву скроню з травматичного пістолета. На місці події правоохоронці вилучили стріляну гільзу, травматичний пістолет, магазини до нього та передсмертну записку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

Російський журналіст Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон". Кілька років тому переїхав жити до Києва і заявив про намір змінити громадянство з російського на українське.

Головний редактор видання "Новий регіон" Ольга Мещерякова опублікувала фрагменти передсмертного листа Щетиніна. У ньому він пояснює, що вирішив звести рахунки з життям через туги за дочками, з якими не бачився більше 4 років, а також почуття сорому через ситуацію з "Новим регіоном" ситуації. У видання були фінансові труднощі, Мещерякова повідомила, що "зараз наш сайт не оновлюється, тому, що доступ до нього захопили люди, з якими Саша припинив працювати вже давно".