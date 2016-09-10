У Слов'янську здався поліцейським ветеран війни в Афганістані, який вступив до лав "ДНР"

Як повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, У квітні 2014 року, маючи досвід участі у війні в Афганістані, чоловік вирішив «допомогти землякам» у становленні фейкової «республіки».

Як повідомив колишній учасник НЗФ, він вирішив приєднатися до терористів, оскільки найманцям щодня видавали горілку і сигарети. Новобранця поставили на один із центральних блокпостів в місті, озброївши його «коктейлями Молотова» і гранатами. У разі наближення підрозділів Збройних сил України, він разом з іншими бойовиками повинен був кидати «коктейлі» в українських військових. Але як тільки чоловікові припинили платити, а його денний оклад становив від 100 до 200 грн, він пішов у «запас».

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Після звільнення Слов’янська від окупантів чоловік переїхав у залишений будинок на околиці міста, припинив будь-яке спілкування зі своєю родиною та близькими. Щоб його ніхто не впізнав, чоловік відростив бороду і почав бомжувати. Однак таке життя йому набридло, і він вирішив добровільно здатися поліцейським.

Проти учасника НЗФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Тільки після ретельної перевірки, встановлення, що під час перебування в рядах «ДНР» він не скоював тяжких злочинів проти мирного населення, справа може бути перекваліфікована, і підслідний отримає шанс на звільнення від кримінальної відповідальності, зауважили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що, відповідно до ч.6 ст.260 Кримінального кодексу України, від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які, перебуваючи в складі НЗФ, не вчиняли тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, не причетні до загибелі людей та ін., добровільно вийшли з такого формування і повідомили про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.