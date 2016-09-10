Вибух гранатомета на Рівненському полігоні: ЗМІ дізналися подробиці

Командири запевняють, що загроз життю будь-кого з сімох постраждалих немає, йдеться в сюжеті ТСН.

Чотирьох госпіталізували до Рівненського військового шпиталю. Двох із пораненнями очей доправили до Києва. Іще один резервіст опинився у Львівському шпиталі.

Як вдалося з'ясувати ТСН, у нього поранення стегна, ноги й осколок в оці. "Один переведений у військово-клінічний госпіталь північно-західного регіону – це місто Львів. І двоє з пораненнями ока переведені до головного військово-клінічного госпіталю міста Києва. Решта четверо військовослужбовців перебувають у нас. Їхній стан стабільний і задовільний", - повідомив старший ординатор неврологічного відділення Рівненського військового госпіталю Віктор Боярчук.

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Прізвищ травмованих не розголошують. Відомо лише, що четверо з них з Волинської області. Спілкуватися з пораненими заборонили. Так само не пустили журналістів і на полігон – там працюють слідчі.

"Попередньо встановлено що в час проведення занять з тактичної підготовки військовослужбовець, призваний на збори, внаслідок необережного поводження, нехтуючи вимогами командирів щодо поводження зі зброєю, грубо порушив заходи безпеки. Своїми діями створив небезпечну ситуація як для себе особисто так і для оточення", - заявив речник ОК "Захід" Анатолій Прошин.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Рівненському військовому полігоні внаслідок вибуху гранатомета РПГ-18, який стався під час навчань, постраждали семеро військовослужбовців.