"Нова зброя нічим не повинна поступатися російській": Турчинов розповів про українську оборонку

Про це секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, реальні результати оборонпром почав давати вже з 2015 року й на сьогодні Україна закриває всі основні потреби в техніці та озброєнні Збройних сил, Нацгвардії, всіх силових структур.

"Українські підприємства виробляють багато позицій: починаючи від пістолетів та автоматів й закінчуючи бронетехнікою і потужними ракетними комплексами... Але дуже складно закривати весь спектр сучасних озброєнь самостійно. Умовно кажучи, у нас є потужна ефективна бронетехніка, але щоб вона відповідала найвищим стандартам, необхідні найсучасніші приціли, необхідні прилади нічного бачення і т. д. Тому нам дуже потрібна військово-технічна кооперація з нашими партнерами", - розповів секретар РНБО.

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Також, зазначив він, у нові види зброї та техніки, які наразі проектуються і виготовляються, одразу закладаються стандарти НАТО: одразу потрібно озброюватися так, щоб не було необхідності переозброюватися.

"Харківська танкова школа відома всьому світу. Наші танки і бронетранспортери не поступаються закордонним аналогам. ДП "Антонов" виробляє військово-транспортний літак, один з найкращих у світі. Але ці, як і багато інших підприємств, мають, м'яко кажучи, далеко не найсучасніше обладнання. Для того, щоб забезпечити випуск зброї та техніки нового покоління, потрібні великі інвестиції у технічне переозброєння виробництва", - заявив секретар РНБО.

Крім того, одна з програм, якими Турчинов особисто опікується, це ракетобудування – відновлення ракетного щита України.

"Нещодавно ми провели успішні запуски ракет українського виробництва. Вони за своїми характеристиками значно перевершують російські аналоги. Це реалізація завдання, яке стоїть перед вітчизняним оборонпромом – нова українська зброя нічим не повинна поступатися російській, більш того, перевершувати її", - зазначив політик.

Він додав, що відсутність необхідної комплектації і жорстка відмова від багаторічної кооперації з російськими підприємствами змушує Україну шукати вихід й знаходити можливість виробляти потрібні вироби, блоки та необхідні комплектуючі самим.

"Наприклад, через відсутність поставок безпілотників ми налагодили виробництво тактичних БПЛА. Цьогоріч нам запропонували безпілотники на порядок гірші від тих, що ми випускаємо. Але ми не стоїмо на місці і йдемо далі – на "Антонова" вже презентували модель нового бойового безпілотника, який може ефективно вражати цілі на далеких відстанях", - розповів секретар РНБО.

Також, продовжив Турчинов, в умовах військового протистояння зайвої зброї не буває. "Ми взагалі не відмовляємося ні від чого, що нам дають", - підсумував він.