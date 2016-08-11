Міноборони планує досягти повної сумісності з НАТО до 2020 року

Про це під час зустрічі у Києві говорили начальник Генштабу — Головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко та директор офісу НАТО зі стандартизації генерал-майор Едвардас Мажейкіс, повідомили у прес-службі відомства.

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"Збройним силам України визначено амбітне завдання — до 2020 року досягнути повної сумісності з відповідними силами держав-членів НАТО. Ми повинні його виконати, але також ми усвідомлюємо, як нелегко буде це зробити", — зазначив Віктор Муженко.

Начальник Генштабу пояснив, що взаємосумісність — це в першу чергу володіння англійською мовою, практичне використання прийнятих в Альянсі доктрин та процедур, і вже потім впровадження матеріально-технічних стандартів, зокрема і в озброєнні.

У свою чергу, генерал-майор Едвардас Мажейкіс додав, що для успішного переходу до нових стандартів особливо важливо працювати як одна команда та забезпечити взаємодію між органами військового управління. Також директор офісу НАТО зі стандартизації представив присутнім можливий варіант майбутньої системи стандартизації Міністерства оборони та Генштабу.

Співрозмовники погодились продовжити плідну співпрацю, в тому числі в питаннях переходу на стандарти Альянсу, що сприятиме досягненню взаємосумісності на оперативному та стратегічному рівнях шляхом впровадження в повсякденну діяльність Збройних сил доктрин, концепцій та спільних процедур НАТО.