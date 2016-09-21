На Луганщині за минулу добу бойовики не порушували "режим тиші" – ЛВЦА

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

При цьому керівництво області зазначає, що говорити про стабілізацію ситуації на лінії розмежування ще рано.

«Факт припинення вогню з боку бойовиків по всій лінії розмежування може бути хорошим знаком, провісником початку процесу мирного врегулювання ситуації в регіоні», - прокоментував ситуацію заступник голови ВГА Юрій Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші", на Маріупольському – 8 порушень.