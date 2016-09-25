Хуг відвідає ділянки розведення сил на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«25-28 вересня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг відвідає східну Україну, щоб оцінити ситуацію з безпекою, а також закликати всі зацікавлені сторони сприяти миру і нормалізації ситуації в Україні», - йдеться у повідомленні.

Хуг планує зустрітися з командами СММ та з представниками Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Крім того, він направив запит на зустріч з керівництвом збройних формувань у Донецьку та Луганську, щоб обговорити обмеження свободи пересування СММ ОБСЄ та інші перешкоди у виконанні мандата Місії, а також обговорити ситуацію з безпекою в районі.

Читайте такожХуг: для припинення вогню на Донбасі потрібна довіра між сторонами

Як повідомляв УНІАН, напередодні Хуг закликав усі сторони на Донбасі негайно усунути наявні перешкоди у населених пунктах Петрівське та Золоте для отримання можливості здійснювати спостереження за виконанням погодженої Тристоронньою контактною групою у Мінську Рамкового рішення про розведення сил і засобів на Донбасі.

Нагадаємо, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

Положення Рамкового рішення поширюються на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені під час подальших консультацій.

"Процес розведення сил і засобів, включаючи підготовчі заходи, для кожної з ділянок розведення не має перевищувати 30 діб. При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу СММ ОБСЄ синхронно, дзеркально і має завершитися протягом не більше як трьох діб", - йдеться в документі.