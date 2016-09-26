Журналіст повідомив про втрати серед українських військових у Зайцевому

В результаті обстрілу загинув один боєць АТО, двоє отримали поранення, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Бочкала.

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"У Зайцевому хлопці отямлюються після вчорашніх втрат. Нарешті вийшли на зв'язок. Міна 120 мм прилетіла прямо у позицію. Один боєць загинув на місці, двоє поранені", - йдеться у його повідомленні.

Журналіст розповів, що один з них досить важкий.

"Не буду називати підрозділ, бо далі будуть цифри. Хлопці воюють вже півроку. У підрозділі було 22 людини. Залишилося 6. Решта - загинули або виведені з ладу через поранення", - написав Бочкала.

Раніше в штабі АТО заявили, що Україна погодиться відвести війська з передової тільки за умови повного припинення обстрілів.