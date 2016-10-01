"Закрили з політичних причин": бойовиків зловили на брехні про ремонт переходу в Станиці Луганській

Про це заявив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, повідомляється на сторінці ЛОДА в Facebook.

За його словами, робота КПВВ "Станиця Луганська" потроху нормалізується, люди переміщуються в обох напрямках. Усі служби працюють у штатному режимі.

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Відзначається, що офіційною версією закриття переходу через міст у Станиці Луганській було проведення ремонту дерев'яної конструкції, яка закриває пошкоджену частину мосту через р. Сіверський Донець.

"Як ми і припускали, жодних ремонтних робіт на небезпечній ділянці мосту терористи не збиралися проводити. Це підтверджують люди, які перейшли з неконтрольованої території у Станиці Луганській. Швидше за все, причини суто політичні: розгойдування ситуації щодо створення демілітаризованих зон на Луганщині. Крім того, завтра в так званій ЛНР "праймеріз", тому, можливо, таким чином вони намагалися утримати потенційних виборців", - заявив Клименко.

Він також заявив, що "благородна мета" з ремонту мосту "маскує чергову провокацію з боку терористів".

Нагадаємо, в суботу вранці бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб на КПВВ "Станиця Луганська", проте о 10:40 його відновили.