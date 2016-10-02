Бойовики почали розмінування біля пункту пропуску "Станиця Луганська" - розвідка

Про це прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомила на сторінці у Facebook.

Так, 1 жовтня відбулося відведення підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з району Золотого.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ через міни не змогли дістатися до Богданівки і перейти міст в Щасті

«У районі КПВВ «Станиця Луганська» інженерно-саперною ротою 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проводиться розмінування місцевості. Відведення військ заплановано на 2-3 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, розповіли у розвідці, в районі Петрівського ознак підготовки бойовиків до відводу сил не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км вглибину. При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.