Порошенко розповів про успішні випробування нового бойового модуля "Сармат" (відео)

Про це глава держави написав у Facebook у неділю ввечері.

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"Головний гарант незалежності – наші Збройні Сили. Вітаю КБ "Луч" з успішним випробуванням нової системи дистанційно керованої зброї Сармат з протитанковими ракетами», - зазначив Порошенко.

Бойовий модуль "Сармат" випускає дистанційно керовані протитанкові ракети, здатні вразити довготривалі вогневі точки, танки в окопах, завислі вертольоти, надводні об’єкти та живу силу противника.

"Сармат" може використовувати РК-3 з максимальною дальністю 2500 м, або великих RK-2S з максимальною дальністю 5000 м.