Порошенко розповів про успішні випробування нового бойового модуля "Сармат" (відео)

20:32, 02 жовтня 2016
Війна
6466 0

Президент Петро Порошенко повідомив про випробування в Україні нової системи бойового модуля "Сармат" з протитанковими ракетами.

Випробування

Про це глава держави написав у Facebook у неділю ввечері.

Читайте також"Укроборонпром" передав військовим в зону АТО партію БТР-4 і мінометів "Молот"

"Головний гарант незалежності – наші Збройні Сили. Вітаю КБ "Луч" з успішним випробуванням нової системи дистанційно керованої зброї Сармат з протитанковими ракетами», - зазначив Порошенко.

Бойовий модуль "Сармат" випускає дистанційно керовані протитанкові ракети, здатні вразити довготривалі вогневі точки, танки в окопах, завислі вертольоти, надводні об’єкти та живу силу противника.

"Сармат" може використовувати РК-3 з максимальною дальністю 2500 м, або великих RK-2S з максимальною дальністю 5000 м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter