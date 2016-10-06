На Луганщині бойовики застосували проти українських військових міномети, працює аеророзвідка

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сайті Міноборони.

Зокрема, 12 порушень "режиму тиші" зафіксовано на Луганському напрямку. Противник вдавався до збройних провокацій у районі Новоолександрівки, Новозванівки, Балки Крутенької, Трьохізбенки та Станиці Луганської, при цьому застосувавши стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Новозванівці та в районі Балки Крутенької ворог застосував проти сил АТО міномети 120-го калібру.

"На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Під ворожий вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили населені пункти Авдіївка, Піски, Опитне, Новгородське та Верхньоторецьке. Також неподалік Авдіївки та Верхньоторецького ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 82-мм", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 випадків порушення російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню. Збройні провокації ворога зафіксовано у районі Водяного, Чермалика, Мар’їнки, Широкиного, Гнутового, Павлопіля та Старогнатівки. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, в районі Тарамчука противник застосував проти сил АТО міномет калібром 82-мм. Також неподалік Мар’їнки, Широкіного та Гнутового зафіксовано снайперський вогонь противника.

За добу що минула, в районах АТО виявлено чотири прольоти БПЛА противника.

Раніше керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації заявило, що вважає загрозою для життя мирного населення можливе відведення військ зі Станиці Луганської, заплановане згідно з Мінським домовленостями від 21 вересня.