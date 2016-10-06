Військові розповіли, як "ДНРівці" наблизилися до української лінії оборони біля Талаківки (відео)

Бійці АТО розповідають, що терористи ведуть вогонь з окупованого ними селища Пікузи, колишнього Комінтернового. Мінометні розрахунки ховають за хатами селян, передає 5 канал.

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Під час оголошеного режиму тиші бойовики значно укріпили та розширили свої позиції, скоротивши відстань до української лінії оборони до кілометра, кажуть військові.

На постійні обстріли з боку бойовиків військові не реагують. У такий спосіб, жартома кажуть, терористи допомагають їм дрова заготовляти.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.