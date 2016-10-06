Кучма розповів, від чого залежить розведення військ у Станиці Луганській

Про це Кучма сказав журналістам під час робочої поїздки в Обухів Київської області, коментуючи підсумки вчорашнього засідання в Мінську, повідомляє ЛІГА.net.

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За словами Кучми, вчора після довгих дебатів було прийнято рішення про продовження рамкової угоди про відвід військ.

"Відвід техніки і людей на кілометр спочатку в Петрівському почнеться завтра. В неділю - в Станиці. По Станиці принципово поставили питання, що не будемо поки одночасно відводити, тому що останні дні з 22 вересня по 4 жовтня у нас було 18 обстрілів в Станиці. У нас в рамковій угоді чітко написано - повна тиша, тоді починаємо цей процес. Подивимося, як перше відведення завтра почнеться, а потім подивимося, чи будемо мати справу продовжувати відведення в Станиці чи ні", - сказав Кучма.

Він вважає, що не завжди правильна оцінка інформації про відвід наголошується в областях.

"У тих регіонах хтось неправильно подає інформацію про те, що ВСУ хочуть кинути людей. Це абсолютно не має під собою ніяких підстав. Навпаки. Коли сепаратисти на кілометр відходять назад, навпаки, це більш безпечно, ніж сьогодні практично вони (ВСУ і бойовики - УНІАН) дивляться один одному в очі. І потім, якщо наші війська знаходяться в якомусь населеному пункті, то це загроза для населеного пункту", - сказав Кучма.