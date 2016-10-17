Опубліковано відео з місця ліквідації терориста "Мотороли"

09:29, 17 жовтня 2016
Війна
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У мережі з'явилося нове відео, зняте поруч з місцем знищення одного з ватажків "ДНР" Арсенія Павлова з позивним "Моторола".

Відеозапис опублікований російським інформаційним агентством "Ruptly TV" на YouTube-каналі.

На відео можна побачити сліди крові й "швидкі" біля будинку бойовика.

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Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті у Донецьку.

У "ДНР" вже заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста Арсена Павлова з позивним "Моторола".

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