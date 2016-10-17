Ватажок "ДНР" заявив, що знає замовника ліквідації "Мотороли"

Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, передає РБК.

"На сьогодні проводяться слідчі заходи, які дозволять нам з'ясувати не тільки того, хто замовив, ми вже, до речі, про це знаємо, а хто виконав це вбивство. Ніякої пощади не буде, повірте", — сказав він.

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Ватажок "ДНР" не назвав ім'я людини, яка, на його думку, могла стати замовником ліквідації бойовика.

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".