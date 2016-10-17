Ватажок "ДНР" заявив, що знає замовника ліквідації "Мотороли"
08:41, 17 жовтня 2016Війна
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"ДНР" відомо, хто замовив вбивство терориста Арсена Павлова з позивним "Моторола".
Захарченко заявив про встановлення особи замовника ліквідації "Мотороли" / tsn.ua
Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, передає РБК.
"На сьогодні проводяться слідчі заходи, які дозволять нам з'ясувати не тільки того, хто замовив, ми вже, до речі, про це знаємо, а хто виконав це вбивство. Ніякої пощади не буде, повірте", — сказав він.
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Ватажок "ДНР" не назвав ім'я людини, яка, на його думку, могла стати замовником ліквідації бойовика.
Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".
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