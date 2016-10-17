Тука: Смерть "Мотороли" може спричинити за собою зачистки всередині "ДНР"

"Гадати можна багато, відповідь можуть знати тільки виконавці. Те, що це сталося, це в будь-якому випадку абсолютно логічно. Місяці чотири тому я говорив, що проект "Новоросія" закрито. Те, що ми спостерігаємо, низка смертей, це повністю вкладається в картину розвитку подій. Це не перша і не остання", - сказав Тука в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він вважає, що Росія не буде використовувати смерть "Мотороли" в своїх цілях.

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Відповідаючи на питання, чи може вбивство "Мотороли" бути причиною ескалації з боку бойовиків, Тука сказав: "Так, це може бути на короткостроковому етапі. Швидше за все, будуть проводитися певні зачистки всередині так званої "ДНР", так, як це було в сусідній "державі", де править граф Плотницький. Всі ці абсолютно логічні пазли однієї картини, проект закритий".

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку.