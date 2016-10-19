Спецслужби РФ на Донбасі вимагають у бойовиків паспортні дані родичів з неокупованих територій – Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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"Представники спецслужб РФ на Донбасі вимагають від "військовослужбовців" "1-го АК ДНР" і "2-го АК ЛНР", які мають родичів на неокупованій території України, надати повні дані на цих осіб, аж до копій паспортів", - написав він.

Тимчук додав, що такі заходи спрямовані на збирання інформації про громадян України з їх подальшим шантажем фактами наявності родичів-"військовослужбовців" російсько-терористичних військ з подальшим можливим залученням до підривної діяльності проти України.