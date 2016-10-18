Міноборони про ескалацію під Маріуполем: бойове зіткнення у Водяному та 11-годинна канонада

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, на Маріупольському напрямку обстановка залишається складною, окупанти із так званого 9-го полку не мають наміру дотримуватися Мінських домовленостей і продовжують масовані обстріли позицій українських військових з важкого озброєння по лінії Талаківка-Широкине.

"Вчорашній ранок почався з бойового зіткнення у Водяному, яке тривало одну годину. Під час бою противник запросив артилерійську підтримку, вогонь вівся одразу із двох напрямків. Згодом потужні мінометні та гарматні обстріли з боку окупантів обрушилися на населені пункти, що розташовані поблизу передової, а саме - на Талаківку, Водяне, Лебединське, Широкине. Канонада тривала безперервно близько 11 годин", - сказав Лисенко.