На Донбасі минулої доби троє українських військових отримали поранення - Лисенко

13:48, 20 жовтня 2016
Війна
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Минулої доби на Донбасі троє військовослужбовців Збройних сил отримали поранення.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає і троє отримали поранення", - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, в основному на Маріупольському напрямку.

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