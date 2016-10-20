На Донбасі минулої доби троє українських військових отримали поранення - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає і троє отримали поранення", - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, в основному на Маріупольському напрямку.