В ОБСЄ розповіли про місця найвищої концентрації насильства на Донбасі

В ОБСЄ заявляють, що на Донбасі найвищий рівень насильства спостерігається в напрямках Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту. Про це під час брифінгу заявив п ерший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ОБСЄ в Україні у Twitter.

«Авдіївка, Ясинувата, Донецький аеропорт – це місця з найбільшим фокусом насильства. Минулими вихідними насильство поширилося в напрямку Горлівки та Світлодарсько-Дебальцевої дороги»,- сказав Хуг.

При цьому він відзначив, що на Донбасі минулого тижня фіксувалися порушення режиму припинення вогню сотні разів. Зокрема, обстріли із систем залпового вогню у Широкиному.

Крім того, що стосується розведення сил, то за словами Хуга – це можливо.

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«Об'єднаний центр з контролю та координації може координувати розведення сил в східній частині України. Тепер це просто зробити це», - сказав Хуг, додавши, що «Якби ОБКК більше координував дії з розмінування та знешкодження мін, можливо, деякі травми, які зафіксувала СММ ОБСЄ на цьому тижні, можна було уникнути».

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що СММ ОБСЄ не відповідає за координацію розведення військ на Донбасі і її спостерігачі не зобов’язані бути присутніми на ділянках розведення цілодобово.

«Я чув заяви, і всі вони безпідставні, де стверджувалось, що СММ ОБСЄ відповідає за координацію процесу розведення. Ми не відповідаємо за цей процес, саме сторони мають координувати це між собою за сприянням Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування на Донбасі», - заявив він.