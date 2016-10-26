У Мінську обговорюють пропозиції щодо нових ділянок для розведення сил на Донбасі - Сайдік

Про це Сайдік повідомив на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі «112 Україна».

"Є доручення від саміту - продовжувати шукати нові ділянки розведення сил. Звичайно, від усіх учасників були пропозиції й зараз йде обговорення цих пропозицій у групі з безпеки", - сказав Сайдік.

Разом з тим, говорячи про "дорожню карту" виконання Мінських угод, Сайдік заявив, що це питання в першу чергу стосується "нормандського формату" та робочих нарад різних рівнів "нормандського формату".

Читайте такожУ Мінську не обговорювали можливість розміщення озброєної місії ОБСЄ на Донбасі - Сайдік

При цьому він підтвердив, що планується зустріч на рівні міністрів закордонних справ чотирьох країн "нормандського формату". Сайдік висловив сподівання, що така зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкову рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петровському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – в Петровському. На 9 жовтня було заплановано відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.

19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.