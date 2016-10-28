У розвідці повідомили про польоти російських літаків над Чорним та Азовським морями
15:33, 28 жовтня 2016Війна
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Російські літаки Су-24МР та Іл-20 провели розвідку над акваторією Азовського та Чорного морів.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.
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За його словами, у період з 21 по 27 жовтня противник значно активізував ведення розвідки з метою викриття змін у стані та діяльності сил АТО, а також українських військ в цілому.
«Зокрема, 25 та 26 жовтня у повітряному просторі Азовського та Чорного морів на виконання комплексної розвідувальної операції відмічена діяльність літаків-розвідників Іл-20 та СУ-24МР збройних сил Росії, які здатні вести розвідку на глибину до 400 км», - сказав Скібіцький.
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