У розвідці повідомили про польоти російських літаків над Чорним та Азовським морями

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

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За його словами, у період з 21 по 27 жовтня противник значно активізував ведення розвідки з метою викриття змін у стані та діяльності сил АТО, а також українських військ в цілому.

«Зокрема, 25 та 26 жовтня у повітряному просторі Азовського та Чорного морів на виконання комплексної розвідувальної операції відмічена діяльність літаків-розвідників Іл-20 та СУ-24МР збройних сил Росії, які здатні вести розвідку на глибину до 400 км», - сказав Скібіцький.