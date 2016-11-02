В ІС назвали імена "керівників" одного з полків "ДНР", серед них є кадровий офіцер РФ

Він виконує бойові завдання" у Новоазовському районі, пише координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Так, серед керівництва ідентифіковані:

• командир батальйону – громадянин Росії Слободчиков В. Б., кадровий військовослужбовець ЗС РФ, військове звання - капітан;

• заступник командира батальйону з озброєння - громадянин України Косяк В. В., уродженець м. Макіївка, військове звання - лейтенант;

• перший заступник начальника штабу батальйону - громадянин Сербії Магуран С. А., військове звання - капітан;

• заступник начальника штабу батальйону - громадянин України Косяк А. В., військове звання - лейтенант.

До складу "2 мсб" входить: особового складу - 391 особа, ББМ - 33, артилерійсько-мінометний розрахунки - 9, засоби ППО – 6 од., протитанкові засоби - 8 од.

Раніше розвідка ідентифікувала кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що виконують злочинні накази вищого військово-політичного керівництва РФ і беруть участь у бойових діях на Донбасі.