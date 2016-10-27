Розвідка назвала імена 18 кадрових російських військових на Донбасі (фото)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, ідентифіковані кадрові військовослужбовці збройних сил Російської Федерації зі складу:

розвідувального управління штабу Південного військового округу (ПдВО, Ростов-на-Дону) ЗС РФ;

346-ї окремої бригади спецпризначення (обр СпП) Головного розвідувального управління Генерального штабу (ГРУ ГШ) ЗС РФ;

2140-ї групи інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) ПдВО ЗС РФ.

До вказаної злочинної діяльності причетні наступні військовослужбовці ЗС РФ (подається російською мовою):

Разведывательное управление штаба ЮВО ВС РФ, место постоянной дислокации г. Ростов-на-Дону, РФ (время и место пребывания военнослужащих ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины):

офицер отдела радиоэлектронной разведки и связи подполковник Шарыгин Алексей Валериевич – март-июль 2016 года, г. Донецк (Украина);

офицер отдела радиоэлектронной разведки и связи майор Гришин Александр Сергеевич – март-июль 2016 года, временно оккупированная территория востока Украина;

346 обр СпН, в/ ч 31681, место постоянной дислокации н.п. Прохладный, РФ (время и место пребывания военнослужащих ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины):

начальник оперативно-разведывательного отдела Пивоваров Андрей Геннадьевич – апрель-август 2016 года, г.Алчевск, н.п. Меловое и н.п. Зориновка Мелового р-ну Луганской обл.;

командир группы СпН 4 отряда Самохин Кирилл Валериевич – февраль-июнь 2016 года, в г. Луганск;

командир группы СпН 1 отряда Юматов Максим Николаевич – январь-август 2016 года, г. Донецк и г. Макеевка Донецкой обл.;

командир 2 отряда Николаев Александр Константинович – март-июль 2016 года, г. Луганск;

командир группы снайперов 2 отряда Наумов Дмитрий Сергеевич – март-июль 2016 года, г. Луганск;

начальник организационно-планового отдела Евграфов Андрей Васильевич – май-август 2016 года, г. Луганск;

командир бригады Поляков Сергей Юрьевич – март-июль 2016 года, временно оккупированная территория востока Украина;

командир групп СпН 1 отряда Хорохорин Виктор Владимирович – май-август 2016 года, временно оккупированная территория востока Украина;

начальник кадров Замулин Сергей Сергеевич – февраль-июнь 2016 года, г. Донецк;

командир 1 отряда Орешкин Андрей Васильевич – февраль-июль 2016 года, г. Донецк;

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командир группы снайперов 4 отряда Нестеркин Алексей Игоревич – февраль-июнь 2016 года, г. Харцызск Донецкой обл.;

2140 группа ИПсО ЮВО ВС РФ, в/ч 03128, место постоянной дислокации г. Ростов-на-Дону, РФ (время и место пребывания военнослужащих ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины):

командир части Изварин Владимир Михайлович, 26.05.1971 г.р. – февраль-август 2016 года, временно оккупированная территория востока Украины;

офицер отделения Евграфова Юлия Владимировна, 04.09.1979 г.р. – март-август 2016 года, г. Донецк;

начальник отделения Кострыкин Максим Александрович, 04.09.1971г.р. –апрель-июль 2016 года, н.п. Меловое Луганской обл.;

офицер отделения Жгенти Зураб Рожденович, 05.08.1982 г.р. – январь-май 2016 года, н.п. Меловое Луганской обл.;

офицер отделения Мохов Дмитрий Васильевич, 24.04.1973 г.р. – апрель-август 2016 года, н.п. Никольское Меловского р-ну Луганской обл.