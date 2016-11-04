В окупованій Горлівці почалися зіткнення "МДБ ДНР" з "поліцією" – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано кілька зіткнень, в результаті яких щонайменше двоє «поліцейських» потрапили до медустанов (один у важкому стані). Формально причиною дій співробітників «МДБ» проти «поліції» є реалізація оперативної інформації про «незаконні» дії представників «МВС» по «конфіскації» особистого майна громадян (нерухомості людей, що виїхали на неокуповану територію, а також особистого автотранспорту громадян).

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За інформацією ІС, реальною причиною конфлікту є боротьба за сфери впливу в Горлівці.

Крім того, повідомляється, що у «ДНР» (Макіївка, Горлівка, Єнакієве) фіксується масова поява «ветеранів ДНР», просять милостиню. Основна «легенда» жебраків - інвалідність внаслідок участі в бойових діях проти «київської хунти», неможливість працювати, відсутність соціального забезпечення з боку «ДНР». У деяких спостерігаються «бойові нагороди» «ДНР».