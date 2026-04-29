Навіть Путіна 'пройняло': ISW описав реакцію Кремля на удари України по Туапсе

В Інституті вважають, що Україна продовжуватиме атакувати глибоко в тилу РФ.

Наслідки українських ударів по Туапсинському нафтопереробному заводу були настільки суттєвими, що на них прореагував і російський диктатор Володимир Путін. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль зазвичай не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, але вплив їх, очевидно, був настільки значним, що 28 квітня це спонукало до особистих відповідей Путіна та Пєскова", - зазначено в ньому.

Йдеться про те, що влада Краснодарського краю оголосила навіть надзвичайний стан у цьому регіоні в результаті українських ударів 27-28 квітня та зазначила, що удар також спричинив розлив нафти.

Відео дня

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав факт удару по Туапсе, але заявив, що всі деталі щодо уражених об'єктів засекречені. При цьому розкритикував українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, назвавши їх подальшою дестабілізацією світових енергетичних ринків.

"Україна посилює свою ударну кампанію по російській нафтовій інфраструктурі, оскільки Росія намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення прибутків від експорту енергії для фінансування війни в Україні. Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть атакувати глибокого в тилу Росії та перевантажуватимуть російську протиповітряну оборону для завдавання частіших і масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військовим активам", - сказано у звіті ISW.

Удари по заводу

Як повідомляв УНІАН, Україна здійснила кілька разів атакувала нафтопереробного завод "Туапсинський" у Краснодарському краї, де пошкоджено, за різними оцінками, понад 50% резервуарів.

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї - всього через 4 дні після гасіння пожежі від попередньої атаки

На ураженому дронами нафтопереробному заводі в російському місті Туапсе була нафта, призначена для експорту. Таку заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Прес-секретар диктатора Путіна каже, що подібні удари Сил оборони України збільшують дефіцит нафти на ринках.

За словами Пєскова, Москва вже вживає заходів щодо ліквідації наслідків атаки на Туапсе "на належному рівні".

