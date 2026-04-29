'Хезболла' вперше застосувала дрон, 'народжений' на українському фронті, - The Telegraph

Новий тип безпілотників ускладнює оборону та змінює правила війни в Лівані.

Ліванське угруповання "Хезболла" застосувало оптоволоконні FPV-дрони під час атаки на ізраїльський медичний евакуаційний гелікоптер Black Hawk.

Як пише The Telegraph, безпілотник вибухнув неподалік гелікоптера під час евакуації пораненого ізраїльського військовослужбовця. Ще один дрон був перехоплений системами оборони. Внаслідок попереднього удару один із поранених пізніше помер.

Інцидент стався на півдні Лівану, де тривають інтенсивні бойові дії між ізраїльськими силами та "Хезболлою". Відеозаписи з місця події показують хаотичну евакуацію та вибух поблизу зони посадки гелікоптера.

Технологія, що прийшла з війни в Україні

Експерти зазначають, що використані безпілотники працюють на оптоволоконному управлінні – технології, яка активно розвинулася під час війни Росії проти України.

Такі дрони керуються через фізичний кабель, що робить їх практично невразливими до радіоелектронних перешкод. Водночас це дозволяє наносити точні удари на відстані до десятків кілометрів.

За оцінками аналітиків, саме український театр бойових дій став ключовим майданчиком для вдосконалення цієї технології, яка тепер починає активно з’являтися в інших регіонах конфліктів.

Масове застосування та нова загроза

За даними спостерігачів, "Хезболла" останніми місяцями дедалі активніше використовує як радіокеровані, так і оптоволоконні FPV-дрони для атак на ізраїльську бронетехніку, позиції та навіть мобільні групи військових.

Під ударами опинялися танки "Меркава", бронемашини "Намер", інженерна техніка та підрозділи на землі. Загалом у південному Лівані повідомляється про загибель щонайменше 16 ізраїльських військових.

Ізраїльська армія визнає, що нові типи безпілотників створюють серйозні труднощі для систем захисту, зокрема через здатність обходити традиційні засоби радіоелектронної боротьби.

Дешева, але небезпечна зброя

Аналітики підкреслюють, що подібні дрони є відносно дешевими у виробництві та можуть збиратися з доступних компонентів, що робить їх особливо небезпечними для сучасних армій.

У відповідь ізраїльські оборонні структури вже заявили про пошук нових технологічних рішень для протидії таким загрозам.

Застосування FPV-дронів із оптоволоконним керуванням змінює баланс сил на полі бою, дозволяючи нерегулярним формуванням завдавати високоточних ударів по значно сильнішому супротивнику.

Війна Лівану та Ізраїлю - останні новини

Днями Ізраїль заявив про намір застосовувати силу проти об'єктів "Хезболли" в Лівані, що може посилити напруженість на тлі чинного, але нестабільного перемир'я.

Водночас ЗМІ пишуть, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном раніше призвела до зниження інтенсивності бойових дій, проте зіткнення між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою" тривають. Ізраїль при цьому зберігає присутність своїх військ у так званій буферній зоні на півдні Лівану.

