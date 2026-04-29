Курс валют в обмінниках і банках: скільки коштує долар у середу

Продати долар можна в середньому за курсом 43,80 грн, а євро – 51,23 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 29 квітня, не змінився і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінювався і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на 29 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 26 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що останній тиждень квітня традиційно супроводжується незначним зміцненням гривні через податковий період і очікування рішень центробанків щодо облікових ставок. Готівковий курс долара очікується в діапазоні 43,75–44,25 грн, євро – 51,25–52,0 грн.

