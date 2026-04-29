ПДВ для ФОПів: ЄС висуває нові умови Україні в обмін на кредит на €90 млрд, - Bloomberg

МВФ наполягає на швидкому ухваленні частини змін.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро, зокрема зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, ідеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Україна очікує отримати вже цього року. Ініціатива ЄС збігається зі спробами Києва переконати МВФ відтермінувати аналогічні вимоги в межах окремої програми фінансування на понад 8 млрд доларів.

У центрі обговорення – зміни до спрощеної системи оподаткування, яка дозволяє малому бізнесу платити 5% від доходу. Влада може бути змушена запровадити 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 4 млн грн. За оцінками Мінфіну, це принесе бюджету понад 40 млрд грн щорічно. Міжнародні партнери вважають, що нинішня система виснажує бюджет, спотворює конкуренцію та підтримує тіньову економіку.

Хоча нові умови стосуються лише частини загального пакета допомоги (близько 60 млрд євро у ньому передбачено на оборону), їх реалізація може бути складною. Заходи вкрай непопулярні, а між парламентом і президентом Володимиром Зеленським уже виникали розбіжності щодо податкової політики. Раніше парламент відмовився підтримати деякі зміни, зокрема оподаткування іноземних посилок – ще одну вимогу МВФ.

Подальші транші Фонду залежать від ухвалення цих та інших фіскальних заходів. Україна вже пропустила березневий дедлайн і має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми. Наразі виділено 1,5 млрд дол., а ще близько 700 млн дол. залишаються під питанням.

За даними джерел, сторони обговорювали можливість відтермінування запровадження ПДВ для ФОПів приблизно на рік, однак МВФ наполягає на швидкому ухваленні частини змін. Навіть якщо Україна виграє час, у майбутньому їй доведеться привести податкову систему у відповідність до норм ЄС у межах переговорів про вступ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами консультацій з МВФ повідомляла, що наразі введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців відкладається. За її словами, Фонд "з розумінням поставився до чутливості питання" запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів.

При цьому стало відомо, що українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження податку на додану вартість (ПДВ) для ФОПів. Впровадження податку, ймовірно, відтермінують до 2027 року.

