Чоловіки не стримували сліз: на Майдані попрощалися з двома загиблими бійцями АТО (фоторепортаж)
14:31, 04 листопада 2016Війна
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На Майдані Незалежності в Києві пройшла церемонія прощання із загиблими бійцями АТО Миколою Саюком (позивний "Француз") і Сергієм Кочетовим (позивний "Кіт").
На Майдані попрощалися з погимшими бійцями АТО / REUTERS
Вони служили в одній військової частини і загинули 2 листопада під час виконання бойової задачі, пише Левый Берег.
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28-річний Саюк з Березнівського району Рівненської області пішов на фронт добровольцем ще в 2014 році. Він командував відділенням зв'язку у взводі управління мінометної батареї.
Кочетову з Дубенського району Рівненської області було 30 років, він був старшим навідником мінометного взводу. В зоні АТО знаходився з початку 2015 року.
Їх поховають на батьківщині в Рівненській області.
С двумя погибшими украинскими героями прощались на Майдане Независимости
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