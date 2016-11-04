Чоловіки не стримували сліз: на Майдані попрощалися з двома загиблими бійцями АТО (фоторепортаж)

Вони служили в одній військової частини і загинули 2 листопада під час виконання бойової задачі, пише Левый Берег.

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28-річний Саюк з Березнівського району Рівненської області пішов на фронт добровольцем ще в 2014 році. Він командував відділенням зв'язку у взводі управління мінометної батареї.

Кочетову з Дубенського району Рівненської області було 30 років, він був старшим навідником мінометного взводу. В зоні АТО знаходився з початку 2015 року.

Їх поховають на батьківщині в Рівненській області.