Кремль планує одночасно дестабілізацію ситуації у Києві і загострення на фронті – СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.

"Елементом плану є посилення напруги, доведення інтенсивності обстрілів до найвищого за останній рік рівня, провокування наших бійців до локальних бойових сутичок. Ця тенденція вже також чітко фіксується на лінії зіткнення", - сказав він.

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За словами Дублика, мета ворога - "загнати українську владу у так званий "глухий кут" і вести наступ на двох напрямках: зовні - це Донбас і так само зсередини - дестабілізація, використовуючи при цьому важку соціальну ситуацію в державі".

Дублик наголосив, що СБУ продовжує вживати заходів з викриття і блокування посягань російської сторони на конституційний лад, і виключно в межах правового поля. Він закликав громадян бути пильними та не дати використати себе.