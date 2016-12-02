Боєць АТО перейшов на бік бойовиків, щоб уникнути покарання за скоєний тяжкий злочин - штаб
08:39, 02 грудня 2016Війна
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Однак, який саме злочин вчинив боєць у штабі не повідомили.
Боєць АТО перейшов на бік бойовиків / фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, щобоєць АТО перейшов на бік бойовиків, щоб уникнути покарання за свій злочин.
Однак, який саме злочин вчинив боєць у штабі не повідомили.
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«Вчора боєць одного з наших підрозділів скоїв тяжкий злочин. З надією на те, що уникне покарання, він перейшов на бік противника», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по наших позиціях на всіх напрямках.
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