Боєць АТО перейшов на бік бойовиків, щоб уникнути покарання за скоєний тяжкий злочин - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, щобоєць АТО перейшов на бік бойовиків, щоб уникнути покарання за свій злочин.

Однак, який саме злочин вчинив боєць у штабі не повідомили.

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«Вчора боєць одного з наших підрозділів скоїв тяжкий злочин. З надією на те, що уникне покарання, він перейшов на бік противника», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по наших позиціях на всіх напрямках.